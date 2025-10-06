Detuvieron a un joven en Mado acusado de intentar matar a otro con un arma blanca en una aldea guaraní.

Un joven de 22 años identificado como Reinaldo D. fue detenido en la localidad de Mado, acusado de haber atacado con un arma blanca a otro joven de 21 años en la Aldea Ysyry, hecho que fue caratulado como homicidio en grado de tentativa.

Según informaron fuentes policiales, el ataque ocurrió durante la madrugada y motivó un amplio operativo que culminó con la detención del sospechoso y el secuestro del arma utilizada en la agresión.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la víctima logró llegar malherida hasta la vivienda del cacique de la comunidad, quien alertó de inmediato a la comisaría local. El joven presentaba múltiples heridas punzocortantes en el abdomen, la axila y la zona lumbar, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Samic de Eldorado, donde permanece internado con riesgo de vida.

Tras intensas tareas de búsqueda, efectivos de la Comisaría de Mado, dependiente de la Unidad Regional III, lograron ubicar y detener al presunto autor del hecho, quien sería también integrante de la misma aldea.

El detenido fue alojado en sede policial junto con el arma incautada, quedando todo a disposición del Juzgado de Instrucción de turno, que investiga las circunstancias del violento episodio.