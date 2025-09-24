Detuvieron a un joven acusado de robar en un colegio de Bernardo de Irigoyen.

La Policía detuvo a un joven de 25 años, identificado como Lucas Micael F., acusado de haber participado en el robo a un establecimiento educativo del barrio LT-46 de la localidad de Bernardo de Irigoyen.

El hecho se descubrió tras la denuncia realizada por personal del colegio, que advirtió el ingreso violento y la falta de aparatos electrónicos.

Un operativo coordinado entre la División de Investigaciones y la Comisaría local, dependientes de la Unidad Regional XII, permitió dar con el sospechoso y secuestrar un televisor que coincidía con uno de los elementos denunciados como robados en el NENI.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las tareas para recuperar el resto de los objetos sustraídos y establecer si hubo más personas involucradas en el ilícito.