Detuvieron a un hombre que ingresó armado con un machete a la casa de su cuñado en Terciados Paraíso.

Un hombre de 36 años fue detenido en la localidad de Terciados Paraíso, San Pedro, tras irrumpir armado con un machete en la vivienda de su cuñado, donde amenazó de muerte y agredió a otro hombre, provocándole lesiones.

El hecho ocurrió anoche, alrededor de las 20:00, cuando José Espíndola, de 28 años, denunció que su cuñado, identificado como Marcelo R., ingresó a su casa en evidente estado de ebriedad, profiriendo amenazas y atacando físicamente a un conocido del denunciante que se encontraba en el lugar.

Según el examen médico, la víctima sufrió heridas en el rostro, aunque no se constataron traumatismos graves.

Tras un operativo de búsqueda, la Policía logró detener al agresor este mediodía. El hombre fue trasladado a la dependencia local y permanece alojado a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 1 de San Pedro.