Detuvieron a un empleado por robar dos botellas de vino valuadas en más de $120 mil cada una en Bernardo de Irigoyen.

Un empleado de 28 años de una vinoteca de Bernardo de Irigoyen fue detenido ayer lunes por la mañana tras ser sorprendido robando dos botellas de vino de alta gama, valuadas en más de 120 mil pesos cada una, que intentó ocultar dentro de un automóvil estacionado frente al local. El propietario del comercio no descarta que el acusado haya realizado maniobras similares anteriormente.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 11:40, cuando el gerente del establecimiento notó una actitud sospechosa del empleado, quien habría tomado las botellas de las góndolas y las escondido en un Volkswagen Bora.

Ante la denuncia, efectivos de la Comisaría de Bernardo de Irigoyen acudieron rápidamente al lugar y procedieron a la detención del sospechoso. Poco después, se presentó el dueño del vehículo, quien aclaró que se lo había prestado al acusado días antes.

Por disposición del Juzgado de Instrucción N.º 1 de San Pedro, el implicado hizo entrega voluntaria de las bebidas sustraídas, que fueron recuperadas por la Policía. El detenido quedó alojado en sede policial a disposición del magistrado interviniente.