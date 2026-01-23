Detuvieron a dos sospechosos por el violento asalto a un adulto mayor en Eldorado.

Tras una exhaustiva investigación, la Policía de Misiones llevó adelante allanamientos simultáneos que permitieron la detención de dos hombres señalados como presuntos autores de un robo calificado ocurrido en perjuicio de un adulto mayor en la ciudad de Eldorado.

Los procedimientos se concretaron el miércoles 21 de enero, con la intervención de distintas dependencias de la Unidad Regional III, y se enmarcan en la investigación del violento asalto sufrido el pasado 30 de diciembre por un hombre de 81 años, quien habría sido abordado en su vivienda por dos delincuentes armados.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron identificar domicilios vinculados a los sospechosos, lo que derivó en la solicitud de órdenes de allanamiento. El primer operativo se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Los Andes, donde se secuestraron fragmentos de un arma de utilería, joyas y sustancias compatibles con estupefacientes, por lo que se dio inmediata intervención a la División Drogas Peligrosas.

En tanto, en un segundo allanamiento llevado a cabo en un inmueble de la calle Robledo, fueron detenidos Aníbal F., de 32 años, y Mauricio F., de 25, quienes estarían directamente vinculados al hecho investigado.

Durante las diligencias, el personal especializado también incautó cocaína, una balanza de precisión y teléfonos celulares, elementos que motivaron la apertura de una causa federal paralela por infracción a la ley de estupefacientes. Por disposición judicial, ambos detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.