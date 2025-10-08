Vía Eldorado / Agresión

Detuvieron a dos hombres en Eldorado tras un violento ataque por una deuda de carne

Los agresores amenazaron de muerte a una pareja dedicada a la venta de carnes y causaron daños en su vehículo. Fueron detenidos tras un operativo cerrojo y puestos a disposición de la Justicia.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

8 de octubre de 2025,

Detuvieron a dos hombres en Eldorado tras un violento ataque por una deuda de carne
Detuvieron a dos hombres en Eldorado tras un violento ataque por una deuda de carne.

Un violento episodio por una deuda comercial terminó con dos hombres detenidos ayer martes en la ciudad de Eldorado. Según la denuncia, los agresores exigían el pago de 320 mil pesos por una deuda de carne, amenazaron de muerte a una pareja y provocaron daños materiales en el vehículo del denunciante.

El conflicto se originó en una carnicería ubicada sobre la calle Río Atuel, en el barrio Santo Domingo, donde comenzó la discusión entre las partes. Posteriormente, los atacantes persiguieron al comerciante hasta su domicilio, continuando con las amenazas y la agresión en la vía pública.

Tras el llamado de las víctimas, la Policía de Misiones desplegó un operativo cerrojo que permitió interceptar y detener a los sospechosos, además de secuestrar el automóvil utilizado durante el ataque.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar el grado de responsabilidad de cada uno en los hechos.

Temas Relacionados

MÁS DE Agresión
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS