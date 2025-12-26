Despiste fatal en Eldorado: confirmaron que el auto era conducido por un menor sin licencia.

La Policía de Misiones confirmó nuevos detalles sobre el trágico despiste ocurrido en la tarde del jueves en la ciudad de Eldorado, donde un joven de 18 años perdió la vida. Según se informó, el automóvil Renault Sandero involucrado en el siniestro era conducido por un menor de 16 años, identificado como Federico A., quien no contaba con licencia de conducir.

El hecho se registró alrededor de las 18:30 horas, en la intersección de las calles Aparicio Almeida y Yabebirí. Por causas que continúan bajo investigación, el vehículo perdió el control, despistó e impactó contra un cerco perimetral y una vivienda. Como consecuencia del violento choque, falleció Lucas Gabriel Amarilla (18), quien viajaba como acompañante.

Los demás ocupantes del rodado —Santiago S. (16), Lucas L. (16), Enzo L. (15), Valentino P. (17) y Tomás S. (17)— sufrieron lesiones leves y fueron trasladados al Hospital SAMIC de Eldorado para su atención médica. Todos los jóvenes fueron sometidos a tests de alcoholemia, los cuales arrojaron resultados negativos, con 0,00 g/l en cada caso.

De acuerdo al informe forense, la autopsia determinó que Lucas Amarilla murió a causa de un traumatismo de cráneo grave, con fractura de maxilar inferior y fractura de columna cervical. En el lugar trabajó personal de la División Criminalística, que realizó las pericias técnicas, mientras que efectivos de Cibercrimen secuestraron los teléfonos celulares de los ocupantes por disposición judicial.

El cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares para el velatorio y posterior inhumación. En tanto, la investigación continúa a cargo de las autoridades policiales y judiciales, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fatal siniestro vial.