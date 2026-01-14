Corte programado de energía afectará a San Pedro, Paraíso y Fracrán este miércoles.

La empresa Energía de Misiones, distrito San Pedro, informó que este miércoles 14 de enero se realizará un corte total del suministro eléctrico en los barrios de San Pedro, Paraíso y Fracrán. La interrupción está programada desde las 7 hasta las 12 horas.

La medida responde a trabajos de instalación de nuevos reguladores de tensión en la línea principal de 33.000 voltios y al mantenimiento del transformador principal de la subestación transformadora de 8,5 MVA. Desde la empresa señalaron que estas tareas son fundamentales para mejorar la calidad del servicio y forman parte de un conjunto de obras que incluyen la nueva línea de alta tensión que abastece al municipio desde San Vicente.

Ante varias horas sin energía, se recomienda a los usuarios tomar medidas preventivas para reducir el impacto del corte, como evitar abrir innecesariamente la heladera para conservar los alimentos, aprovechar la luz natural durante la mañana, utilizar linternas en lugar de velas para disminuir el riesgo de incendios y mantener los dispositivos móviles cargados con anticipación.

Asimismo, se advirtió especialmente a las personas electrodependientes o a quienes conviven con familiares que requieren equipos eléctricos para su salud, que se preparen con fuentes alternativas de energía, como generadores o sistemas solares, a fin de garantizar su seguridad durante el período de interrupción del servicio.