Continúa afectado el suministro de agua en varios barrios de Eldorado.

La Cooperativa de Electricidad de Eldorado (CEEL) comunicó esta mañana que se produjo la rotura de un caño troncal de 110 milímetros en la calle 9 de Julio, en el barrio Pinares, lo que derivó en baja presión y eventuales faltas de servicio en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la información difundida, los sectores afectados corresponden a parte de Puerto Pinares, Antiguo Centro y el barrio Kolher. Equipos de CEEL Aguas trabajan desde temprano para reparar la avería y se estima que la restitución del servicio comenzará de forma paulatina hacia las 11:30.

La cooperativa pidió paciencia a los vecinos y recomendó utilizar el agua de manera responsable hasta que se complete la normalización del suministro.