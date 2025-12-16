Condenaron a prisión perpetua a Pablo Schoenfisch por el crimen de su madre y el ataque a su padre en Santiago de Liniers.

El Tribunal Penal Uno de Eldorado dictó prisión perpetua contra Pablo Schoenfisch por el homicidio de su madre, Faustina Antúnez, y por el intento de homicidio de su padre, Arnoldo Schoenfisch. La sentencia se conoció tras la última audiencia del debate oral por el hecho ocurrido en mayo de 2020 en la localidad de Santiago de Liniers.

Antes de que los jueces anunciaran la pena máxima, el acusado hizo uso de su derecho a pronunciar las palabras finales y volvió a negar los cargos. “No fui quien disparó contra mi madre ni atenté contra mi padre”, sostuvo ante el tribunal. Además, insistió en que no se encontraba en la vivienda familiar al momento del ataque. “No estaba en la casa, esa noche me quedé en la casa de mi abuela”, afirmó.

En su exposición final, Schoenfisch pidió que el fallo se basara en los elementos reunidos durante el proceso. “Quiero que se haga justicia y que se guíen por las pruebas”, expresó, minutos antes de escuchar la condena a prisión perpetua.

Durante el juicio, la Fiscalía, representada por Federico Rodríguez, mantuvo el pedido de la pena máxima al considerar probado que el imputado atacó a sus padres mientras dormían. Según la acusación, Faustina Antúnez murió tras recibir un disparo en la cabeza a corta distancia, mientras que Arnoldo Schoenfisch sobrevivió a una herida de arma de fuego que le provocó la pérdida total de la visión.

El fiscal afirmó que los testimonios y las pericias incorporadas permitieron reconstruir el ataque y descartar la hipótesis defensiva que atribuía el crimen al padre. También mencionó elementos secuestrados durante la investigación y declaraciones previas que, a criterio del Ministerio Público, reforzaron la imputación contra el acusado.

La defensa, a cargo de Fabián De Sá y María Laura Alvarenga, solicitó la absolución por el beneficio de la duda. Los abogados cuestionaron la solidez de las pruebas directas, señalaron inconsistencias en pericias y procedimientos y remarcaron la ausencia de rastros genéticos de Schoenfisch en el arma utilizada.

El proceso judicial se extendió a lo largo de siete audiencias, con la declaración de numerosos testigos y la incorporación de informes periciales, reconstrucciones del hecho y otros elementos probatorios. Durante el debate, incluso, el tribunal ordenó la detención de un testigo por presunto falso testimonio.

Con la sentencia, los jueces dieron por acreditado que Pablo Schoenfisch fue responsable del homicidio agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego en perjuicio de su madre, y del mismo delito en grado de tentativa contra su padre, delitos que derivaron en la imposición de la pena de prisión perpetua.