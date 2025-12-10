Comercios de Eldorado alertan por la posible caída de los programas Ahora y su impacto en el consumo.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Eldorado (CACIEL), Alejandro Schieffer, analizó la situación del sector y describió un panorama marcado por un nivel de consumo más bajo del esperado para esta época del año. Según explicó, gran parte del comercio local apenas logra cubrir costos y algunos establecimientos atraviesan un escenario particularmente complejo debido a la escasa actividad.

Desde la entidad, se vienen promoviendo estrategias para incentivar el movimiento de diciembre, entre ellas bonificaciones y promociones en productos con menor rotación, aprovechando que muchas listas de precios permanecen estables desde hace varios meses. Aunque se registra un repunte propio de las fiestas, el clima general continúa siendo moderado y lejos de un alto nivel de ventas.

Uno de los principales puntos de preocupación es la incertidumbre respecto del futuro de los programas Ahora a partir de 2026. Para el sector, estos incentivos resultaron decisivos en momentos sin acceso al crédito y continúan siendo la alternativa más accesible en términos de financiación y tasas. El eventual retiro de la herramienta generaría dificultades adicionales para comercios y consumidores, especialmente si el sistema bancario no ofrece condiciones similares.

Schieffer adelantó que la próxima semana las cámaras de comercio de la provincia mantendrán una reunión para analizar de manera conjunta el impacto que podría tener la modificación o eliminación de estos programas.

Pese al contexto, el dirigente destacó que los comerciantes mantienen una actitud de trabajo constante y buscan alternativas para atraer a los clientes. En ese sentido, valoró iniciativas como el concurso “Vidrieras con Encanto”, realizado junto al municipio, que busca mejorar la imagen urbana y sumar atractivo a la experiencia de compra.

Actualmente, CACIEL reúne a alrededor de 115 socios y continúa abierta a la incorporación de nuevos comercios y emprendimientos interesados en fortalecer el desarrollo local.

Fuente: Eldópolis