Cierra la oficina del Registro de las Personas en el kilómetro 2 de Eldorado.

La directora del Registro Provincial de las Personas, Paula Echeverría, confirmó que a fin de mes dejará de funcionar la oficina ubicada en el kilómetro 2 de Eldorado, luego de que la propietaria del inmueble decidiera no renovar el contrato de alquiler.

Ante esta situación, desde el organismo resolvieron concentrar la atención en la sede central, ubicada en la calle Cuyo del kilómetro 9, donde a partir del 1º de septiembre se implementará un horario extendido de 6:30 a 17:30 horas de corrido. Allí se podrán realizar todos los trámites habituales: inscripción de nacimientos, matrimonios, DNI, expedientes y otros servicios.

Echeverría aclaró que la medida no implica un cierre definitivo de la delegación de la zona oeste, aunque hasta el momento no fue posible conseguir un nuevo local en esa área. “Mientras tanto, vamos a mejorar lo que tenemos y ampliar los turnos de atención”, señaló.

La funcionaria subrayó que el objetivo es garantizar la continuidad del servicio en Eldorado, una de las localidades con mayor demanda de trámites en Misiones.

Fuente: Eldopolis