Cayó un prófugo que llevaba casi cinco años evadido en Eldorado.

La Policía de Misiones capturó en Eldorado a Brian Nicolás Morínigo, de 25 años, quien permanecía prófugo desde diciembre de 2019 tras haberse fugado de la Comisaría Tercera junto a dos cómplices.

El operativo se concretó anoche en una cancha de “piquivoley” del barrio Elena I, kilómetro 1, con un amplio despliegue de efectivos. Al intentar escapar, Morínigo fue cercado por el anillo de seguridad policial y reducido.

El joven tenía pedido de captura en una causa por evasión, tramitada en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Eldorado. En aquella fuga había escapado junto a su hermano Emanuel, alias “Loro”, y otro interno, Leonardo Mega, alias “Machy”.

Tras la detención, fue trasladado para los trámites de rigor y quedó alojado bajo custodia policial a disposición de la Justicia, que ahora lo juzgará por la evasión y otras causas penales y federales en curso.