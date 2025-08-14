Vía Eldorado / Crimen

Cayeron en Bernardo de Irigoyen los sospechosos del crimen del sereno

"Dente" y "Alemán" fueron arrestados tras diez días de intensa búsqueda. Se los acusa de asesinar a Jorge "Koki" Ferreyra de un disparo en el pecho en un ataque con más de 25 disparos.

En un operativo policial coordinado por la Unidad Regional XII, fueron detenidos esta mañana en Bernardo de Irigoyen Alejandro D. (35), alias “Dente”, y Leonardo William D. S. (26), alias “Alemán”, acusados de ser los autores del homicidio calificado por el uso de arma de fuego de Jorge “Koki” Ferreyra, ocurrido el pasado 4 de agosto en el barrio Vista Alegre.

La captura se concretó en el barrio Tránsito Pesado tras tareas encubiertas y un despliegue que involucró a la División Brigada de Investigaciones, Infantería, Inteligencia de Fronteras, Comando Radioeléctrico y la comisaría local.

Ferreyra fue hallado sin vida en la propiedad que custodiaba, con un disparo en el pecho. En la escena, peritos recolectaron 26 vainas servidas y 9 proyectiles calibre 9 mm. Según testigos, dos motociclistas con cascos negros abrieron fuego contra la vivienda y huyeron a alta velocidad. Semanas antes, el mismo domicilio había sufrido un ataque con una granada.

La investigación llevó a allanamientos en tres casas vinculadas a los sospechosos, en el barrio Ramos, donde se secuestraron cartuchos, ropa, cascos y una tarjeta de memoria. Aunque los implicados no fueron encontrados entonces, el cerrojo policial permitió localizarlos esta mañana mientras caminaban por la zona. Intentaron escapar, pero fueron reducidos.

Ambos quedaron alojados en la comisaría local, a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, que continúa con peritajes balísticos y otras diligencias para esclarecer el caso.

