Capturaron en Paraguay al principal sospechoso del crimen de “Patrón” Saucedo en Eldorado.

Seis meses después del asesinato de Silvio “Patrón” Saucedo (41), un conocido gomero de Eldorado, la Policía de Paraguay detuvo en Presidente Franco a Carlos “Cavalo” Mendes (49), el principal sospechoso del crimen. La captura se concretó este domingo a pocos kilómetros de Puerto Iguazú, cuando el hombre caminaba por la vía pública y, según los investigadores, utilizaba una identidad falsa.

Mendes era buscado desde el 20 de marzo por una orden de captura internacional emitida por Interpol. Está sindicado como el autor de los disparos que terminaron con la vida de Saucedo la noche del 15 de marzo, cuando la víctima fue atacada frente a su gomería del kilómetro 6. Tras el hecho, el agresor huyó en un Chevrolet Corsa Classic, vehículo que luego fue secuestrado en Puerto Iguazú.

El operativo de detención fue llevado a cabo por la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía paraguaya, con apoyo de la Policía Federal, el Comando Tripartito y la Policía de Misiones, que venía aportando información sobre el paradero del prófugo. La aprehensión se produjo en la zona conocida como Puerto Boca Tres Fronteras, donde Mendes no logró escapar del cerco policial.

Se prevé que el detenido, con antecedentes por distintos delitos en Misiones, sea entregado a las autoridades argentinas para comparecer ante el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, a cargo de la magistrada María Laura Rodríguez.

La investigación que lo vinculó directamente con el homicidio se apoyó en registros de cámaras de seguridad, que captaron el momento en que un hombre se acercó a Saucedo, mantuvo un breve diálogo con él y le disparó dos veces, provocándole la muerte. Otras imágenes confirmaron la fuga en el Corsa Classic, elemento clave que llevó a identificar a Mendes como el principal sospechoso.