Camioneta volcó en la ruta 17 a la altura de Valle Hermoso

Ocurrió ayer por la tarde, sobre la ruta provincial. Dos personas resultaron heridas, una de ellas debió ser hospitalizada.

Jimena Leguizamón
29 de agosto de 2025,

Un accidente vehicular se registró en la tarde del jueves sobre la ruta provincial N° 17, en inmediaciones de la entrada a Valle Hermoso. Una camioneta terminó volcada por causas que todavía se investigan, dejando como saldo dos ocupantes lesionados.

Según informaron los bomberos, una de las personas heridas debió ser trasladada al Hospital Samic de Eldorado debido a los traumatismos sufridos, mientras que la otra no requirió derivación médica inmediata.

En el lugar trabajó una dotación de Bomberos, que realizó las tareas de señalización y asistencia hasta restablecer la normal circulación en la zona. Tras concluir el operativo, regresaron al cuartel sin más novedades.

