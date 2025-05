Bernardo de Irigoyen: un hombre murió atropellado por un adolescente en moto.

Un trágico siniestro vial conmocionó ayer miércoles a la localidad misionera de Bernardo de Irigoyen. Un hombre de 52 años perdió la vida al ser embestido por una motocicleta conducida por un adolescente de 17, en plena zona urbana.

El hecho se registró alrededor del mediodía sobre la avenida Andrés Guacurarí al 77, cuando la víctima, identificada como Alberto Neri Dos Santos, fue atropellada por una moto marca Motomel S2. Como consecuencia del fuerte impacto, Dos Santos falleció en el acto.

Según informaron fuentes de la investigación, el conductor de la motocicleta —cuyo rodado aún no contaba con patente definitiva— fue trasladado a un centro de salud local con lesiones de consideración. No obstante, su vida no estaría en riesgo.

El hecho fue reportado a la policía mediante un llamado telefónico. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la muerte del peatón y procedieron a preservar la escena para realizar las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada de manera preliminar como homicidio en accidente de tránsito. La comisaría jurisdiccional continúa con la investigación del caso.