Avanza el repadronamiento de socios en el Automoto Club Enrique Seeber.

El Automoto Club Enrique Seeber, entidad que administra el Autódromo Ciudad de Eldorado, avanza durante enero con el proceso de repadronamiento de socios, una instancia necesaria para poder convocar a la asamblea prevista para el mes de febrero, de acuerdo a lo establecido en el estatuto de la institución.

Desde la coordinación del club se informó que actualmente el padrón cuenta con 118 socios registrados, aunque todavía restan completar algunos datos fundamentales, como el domicilio o la modalidad de notificación, ya sea por WhatsApp u otros medios electrónicos. Este paso resulta indispensable para garantizar las notificaciones formales y cumplir con los requisitos estatutarios.

El plazo para finalizar el repadronamiento se extiende hasta el 30 de enero. Aquellos socios que aún no hayan regularizado su situación pueden acercarse al autódromo o consultar el padrón disponible en la oficina de Paco Zagert Automotores, donde se encuentra una copia para su verificación.

El objetivo es cerrar el padrón durante el mes de enero con los socios activos que tendrán derecho a voz y voto en la asamblea. Una vez finalizado el listado, se prevé un período de al menos dos semanas para que los integrantes puedan revisarlo y, en caso de corresponder, presentar listas de cara a la asamblea.

En cuanto a la atención al público, el Autódromo Ciudad de Eldorado recibe a los socios de lunes a viernes, en el horario de 15:30 a 18:00, para completar datos o realizar consultas. La cuota societaria se encuentra fijada en 10 mil pesos mensuales, aunque aún hay socios con su situación pendiente de regularización.