Ataque a un policía en Bernardo de Irigoyen: detuvieron a tres personas.

En el marco del procedimiento policial ocurrido en la mañana de ayer domingo en inmediaciones de la Ruta Nacional 101, en el barrio Santa Rita de Bernardo de Irigoyen, donde un efectivo resultó lesionado y dos personas ya habían sido detenidas, durante la tarde se concretó la detención de un tercer implicado en el hecho.

El arresto fue posible a partir de tareas investigativas llevadas adelante por personal de la Unidad Regional XII, que incluyeron el análisis de registros fílmicos de sistemas de seguridad privados y la toma de declaraciones testimoniales. Estas diligencias permitieron establecer la presunta participación de un hombre que se movilizaba en una camioneta Toyota de color marrón.

Con esos datos, efectivos de la Brigada de Investigaciones lograron identificar al sospechoso y localizar su domicilio en el paraje San Sebastián de esta localidad, donde finalmente se concretó su detención. El hombre fue identificado como José Javier M., de 46 años, y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 1 de San Pedro. En el mismo procedimiento también fue secuestrado el vehículo presuntamente involucrado.

Cabe recordar que la intervención policial inicial se registró cerca de las 7:45, cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas sobre la Ruta Nacional Nº 101, a la altura del kilómetro 1, intervinieron ante una situación de violencia de género en una zona limítrofe con la República Federativa del Brasil.

Al intentar identificar a un grupo de personas, los involucrados se opusieron al procedimiento, generando un forcejeo y entorpeciendo la labor policial. Como consecuencia de la agresión, resultó lesionado un Cabo Primero de la División Guardia de Infantería de Bernardo de Irigoyen, quien sufrió una lesión contusa con herida cortante en la región temporal izquierda, sin intervención de armas.

El efectivo fue asistido de inmediato y trasladado al hospital local, para luego ser derivado a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Eldorado, donde se le realizaron estudios complementarios. Según el diagnóstico del médico policial, el tiempo probable de curación es de 45 días, siempre que no surjan complicaciones.

Tras el hecho, los agresores lograron alejarse del lugar, pero mediante un operativo cerrojo la Policía logró detener a dos de los principales implicados, identificados como Marcelo M. M. (28) y Cristian F. A. (23), quienes permanecen alojados en sede policial y a disposición de la Justicia.