Atacaron a tiros a una pareja en Pozo Azul y una mujer resultó herida.

La Policía de Misiones investiga un presunto ataque armado ocurrido en la mañana de ayer sobre la ruta provincial 17, en jurisdicción de Pozo Azul, donde una mujer resultó herida por disparos de arma de fuego tras un episodio que aún es materia de investigación.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la víctima viajaba junto a su esposo en un automóvil cuando regresaban de un velatorio realizado en el paraje Laguna Azul, en la localidad de Bernardo de Irigoyen. En ese contexto, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta se aproximaron al rodado y efectuaron al menos dos disparos.

Como consecuencia del ataque, uno de los proyectiles impactó en el vehículo y otro hirió a la mujer que viajaba como acompañante. La víctima fue asistida en un primer momento en el CAPS local y luego derivada al Hospital SAMIC de Eldorado, donde recibió atención médica de mayor complejidad.

Tras el hecho, intervino la comisaría con jurisdicción en la zona y el conductor del vehículo radicó la denuncia correspondiente. En tanto, efectivos policiales continúan con las tareas investigativas para esclarecer las circunstancias del ataque, reconstruir el recorrido de los agresores y avanzar en su identificación.