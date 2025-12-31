Vía Eldorado / Asalto

Asalto violento en Eldorado: encapuchados armados atacaron a un hombre de 81 años

Un grave episodio de inseguridad ocurrió el lunes por la noche, cerca de las 21, en una vivienda situada sobre la avenida Fundador Adolfo Julio Schwelm, a la altura del kilómetro 6, frente a la terminal de ómnibus de Eldorado.

Jimena Leguizamón
31 de diciembre de 2025,

Asalto violento a hombre de 81 años

De acuerdo a la información preliminar, varios individuos encapuchados y armados irrumpieron en el inmueble luego de violentar la reja y forzar una puerta que estaba cerrada con llave. El modo de actuar fue calificado como “tipo comando”.

El propietario de la casa, Juan P. Johansen, de 81 años, fue sorprendido dentro de la vivienda. Los agresores le reclamaban dinero en efectivo, bajo la sospecha de que allí se guardaba una suma importante, aunque finalmente se habrían llevado un monto reducido.

A raíz del ataque, el hombre debió ser trasladado a un centro asistencial, donde permanece internado, consciente y bajo atención médica.

En tanto, se espera el parte oficial de la Policía para conocer mayores precisiones sobre lo ocurrido.

