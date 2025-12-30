Asalto en Puerto Libertad: encapuchados irrumpieron en una casa y robaron cerca de $15 millones

De acuerdo con la denuncia, los autores sorprendieron al propietario dentro de su casa, lo mantuvieron reducido durante algunos minutos y se apoderaron del dinero en efectivo. También se llevaron tres teléfonos celulares antes de huir.

Por el monto sustraído, el caso quedó señalado como uno de los robos de mayor magnitud ocurridos en la localidad en el último tiempo. Si bien el damnificado no presentó lesiones, el episodio generó inquietud entre vecinos de la zona céntrica, donde no suelen repetirse irrupciones de este tipo con un botín tan elevado.

Luego del pedido de auxilio, intervino personal policial que asistió a la víctima y avanzó con las diligencias correspondientes. En el lugar trabajaron peritos de la División Criminalística y, en paralelo, se revisan registros de cámaras de seguridad para reconstruir cómo se desarrolló el asalto e intentar identificar a los responsables, mientras continúa la investigación.