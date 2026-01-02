A partir de hoy reabre el Paso Rosales y vuelve a habilitarse el cruce turístico entre Misiones y Brasil

Según precisaron fuentes de la Dirección Nacional de Migraciones, Brasil garantizó la presencia permanente de personal de la Policía Federal de Brasil durante todo ese período, lo que permitirá ordenar y normalizar el tránsito turístico terrestre en uno de los accesos más utilizados hacia el sur del país vecino. Desde el organismo recordaron que, a diferencia de Brasil, el control migratorio argentino funciona de manera ininterrumpida durante todo el año. “Argentina mantiene el control fronterizo los 365 días del año sobre el tránsito vecinal, mientras que Brasil lo hace de manera estacional”, indicaron.

Migraciones también recordó que los trámites son obligatorios para quienes se desplacen más de 50 kilómetros desde la frontera y remarcó que Misiones es la provincia con mayor cantidad de pasos habilitados del país. En total, cuenta con 37 cruces operativos, de los cuales 29 son fluviales, con horarios que varían según el servicio de balsa.

En relación al movimiento anual, señalaron que Posadas concentra entre 10 y 11 millones de cruces por año, Iguazú entre 11 y 12 millones, y que cuatro de los diez pasos más transitados de la Argentina se encuentran en territorio misionero.

El Paso Rosales ganó relevancia en los últimos años como alternativa para turistas y transportistas por su ubicación estratégica: está a 303 kilómetros de Posadas y a 237 de Puerto Iguazú, lo que facilita el acceso directo hacia el sur brasileño.

Entre los cruces más utilizados se destaca Bernardo de Irigoyen–Dionísio Cerqueira, una frontera terrestre conocida como “frontera seca”, donde una calle separa ambos países. Este paso funciona las 24 horas con controles migratorios y aduaneros para peatones y vehículos.

Sobre el río Uruguay, el cruce San Javier–Porto Xavier opera mediante balsa. De lunes a viernes lo hace entre las 8.15 y las 17.30, con salidas cada hora, mientras que los fines de semana y feriados extiende su horario desde las 9.15. El costo actual es de 17 mil pesos por vehículo, más 5 mil pesos por acompañante y un peaje municipal de 2 mil pesos.

En tanto, el paso El Soberbio–Porto Soberbo funciona de lunes a viernes de 8 a 11 y de 14 a 17, y los sábados y feriados de 8.30 a 11 y de 14.30 a 17. Las tasas portuarias y valores del traslado varían según el tipo de vehículo y la modalidad del cruce.

Funcionamiento del Paso Rosales

Durante la temporada, el Paso Rosales operará todos los días de 7 a 19. El operativo estará a cargo de la Policía Federal de Brasil, con apoyo de la Receita Federal en los controles aduaneros, la Policía Vial Federal en la fiscalización vehicular y la SIDASC en los controles fitosanitarios.

Desde Brasil remarcaron además la importancia del sistema de pre-registro migratorio online. A través de este mecanismo, los viajeros deben cargar previamente sus datos en la página oficial de la Policía Federal y obtener un código QR que agiliza el trámite en frontera. Este procedimiento será obligatorio incluso para quienes utilicen el paso como tránsito vecinal hacia Paraíso o San Miguel do Oeste.

Raúl Añais, referente del sector Turismo de la Cámara de Comercio de San Pedro, señaló que la reapertura permitirá retomar un esquema que ya tuvo resultados positivos en temporadas anteriores. Indicó que los rubros de hotelería y gastronomía se preparan para recibir un mayor flujo de viajeros y recordó que el verano pasado los alojamientos registraron altos niveles de ocupación.

Añais destacó que el movimiento fronterizo impulsa la actividad de estaciones de servicio, comercios y emprendimientos locales, aunque aclaró que el ingreso de turistas brasileños todavía no se traduce de manera significativa en el consumo interno.

Asimismo, reiteró el reclamo para lograr la habilitación permanente del paso y la incorporación de San Pedro y Paraíso al régimen de ciudades vinculadas del Mercosur, lo que permitiría el tránsito vecinal fronterizo. El proyecto se encuentra actualmente en tratamiento en el Senado de la Nación.

Finalmente, recomendó planificar los horarios de viaje teniendo en cuenta que el paso cierra a las 19 y recordó la importancia de contar con la documentación obligatoria: DNI actualizado, partidas y autorizaciones en caso de viajar con menores, cédula del vehículo y licencia de conducir vigentes, además de cumplir con los trámites migratorios de salida y entrada en ambos países.