A días del inicio de clases, una escuela cierra sus puertas dejando en la calle a docentes y alumnos

Falta menos de un mes para que niñas, niños y adolescentes vuelvan a las aulas con sus docentes. Mientras más de 250 familias terminaban sus vacaciones y comenzaban los preparativos para arrancar un nuevo ciclo lectivo, los dueños del Centro Educativo Nuevo Horizonte comunicaron que cierran el establecimiento.

Esta sorpresiva noticia, no solo pone en riesgo el futuro educativo de los alumnos, sino los puestos de trabajo de decenas de docentes y no docentes de la institución.

Madres, padres, docentes y no docentes se organizan contra el cierra de la Escuela Nuevo Horizonte. Foto: Instagram

“Estoy atendiendo a las familias, dando la cara como autoridad, mientras espero mi carta de despido”, dijo a Télam Ramón Benítez, recotor de la escuela quien trabaja en el colegio hace 10 años y se enteró de la noticia junto al resto de la comunidad educativa.

Ramiro Manduca, docente de historia de la institución, contó a Vía País que se enteraron del cierre (y sus despidos) el día lunes 6 de febrero cuándo un grupo de docentes fueron de forma presencial a la escuela porque tenían que cumplir con su carga horaria.

“Los dueños del colegio lo transmitieron en ese momento, no lo sabiamos previamente. Tampoco sabía el rector, que está despedido como nosotros. Quienes estaban presenciales fueron convocados a una reunión informativa de caracter extraordinaria y el resto nos enteramos vía mail”, cuenta Ramiro.

“El argumento que esgrimen es que el cierre se debe a ‘razones de fuerza mayor’ como la crisis económica que atraviesa el país. Inclusive tienen el tupé de decir que un agravante es el aumento de sueldos de docentes, maestranza y administrativos”, afirmó el docente.

Sin embargo, según la información a la que pudo acceder Vía País, la Escuela Nuevo Horizonte tendría un 60% de subsidio por parte del Estado que es brindado a los dueños del establecimiento.

“Desde el Ministerio de Educación no tuvimos ninguna respuesta al momento”, explica Ramiro. “Las autoridades que estuvieron en la escuela vinculadas a la Dirección General de Escuelas Privadas no han puesto de manifiesto ningún tipo de oposición a la situación, solamente se pusieron en contacto para tratar de pasar a otras escuelas a los estudiantes, diciendo cuáles tienen vacante y cuáles no”, agregó.

Convocan a un abrazo en la puerta de la Escuela Nuevo Horizonte

El recto de la institución, sus docentes y no docentes junto a las familias y los estudiantes están organizando una concentración en la puerta del establecimiento para este lunes 13 de febrero. La desesperación que generó esta noticia se está transformando en organización.

“Hay gente que está de vacaciones y se está enterando que no tiene colegio; no tenemos dinero, no podemos salir a buscar porque nadie tiene una vacante. ¿Cómo le explicamos a los chicos que hoy no tienen colegio?”, lamentó una madre.

Docentes, estudiantes y familias convocan a un abrazo en la puerta de la Escuela Nuevo Horizonte Foto: Instagram

Con este “abrazo” y luego radio abierta, la comunidad educativa se propone visibilizar la defensa de los puestos de trabajo docentes y no docentes (administrativos y maestranza) que a partir de esta noticia quedarían en la calle.

Exigen respuestas inmediatas de las autoridades y reclaman en defensa del derecho a la educación “para todes les niñes y adolescentes que forman parte de la escuela”.