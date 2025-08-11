Zapatillas Adidas con descuentos de más de $30.000: dónde conseguirlas

El Distrito Arcos se posiciona como el emporio de las “compras inteligentes”. Se trata de un punto clave en Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, donde es posible encontrar ropa de marca a los mejores precios.

El concepto outlet fue cambiando con el correr de los años. Si bien se consideraba un lugar que vendía productos de “descarte”, hoy pone a disposición artículos fuera de temporada, fallas imperceptibles, números discontinuos o excedentes de stock. Ninguna de estas condiciones interfiere en la calidad y el diseño de cada propuesta.

Uno de los productos más buscados en el Distrito Arcos es, sin dudas, la ropa deportiva, principalmente las zapatillas. En esta ocasión, nos detenemos en las propuestas de Adidas.

Cuáles son las propuestas de Adidas en el Distrito Arcos

El outlet de Adidas ofrece una importante cantidad de modelos a precios más que competitivos.

Las zapatillas Trailcross LT tiene 70% de descuento (precio original $190.000), mientras modelos como las Puremotion Adapt (precio original $100.000) o las Vulc Raid3r (precio original $98.000) ofrecen un beneficio del 30%.

Por su lado, las Duramo RC W (precio original $80.000), Lite Racer 3.0 (precio original $85.000), Courtblock (precio original $85.000) y Run 60s (precio original $90.000) están con valores imperdibles.

En tanto quienes buscan algo más vanguardista en cuanto a tecnología y diseño, las XPLR BOOST (precio original desde $196.000) también cuentan con un 40% de descuento.

Dónde está el Distrito Arcos

Se encuentra en barrio de Palermo, específicamente en la intersección de Juan B. Justo y Paraguay. Es un predio al aire libre que concentra una vasta oferta de outlets de primeras marcas deportivas.

Entre las marcas se puede encontrar a Nike, Puma, Adidas y Fila, con una variedad de precios que impactan a los visitantes. Running, training, urbanas o tradicionales son de la partida. Además, se ofrecen promociones adicionales y se reciben todos los medios de pago.

Los locales y góndolas comerciales están abiertos todos los días de 10 a 22 horas. Si el plan es paseo, se le puede sumar una opción gastronómica en los locales de comida que abren de domingos a jueves de 10 a 21 horas, y los viernes, sábados y vísperas de feriado extienden su horario hasta las 22 horas.