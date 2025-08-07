Economía / Salarios

Un vendedor de panchos reveló la cifra millonaria que hizo en una semana y estallaron las redes

Vendió panchos una semana, se hizo viral en TikTok y quiere comprarse un terreno.

Ramiro Pérez
7 de agosto de 2025,

Pancho con papas.

Un joven emprendedor argentino revolucionó las redes sociales al mostrar cómo logró ganar más de $1.200.000 en tan solo una semana vendiendo panchos. Su historia se viralizó rápidamente a través de un video en TikTok, donde compartió detalles precisos sobre sus costos, márgenes de ganancia y su objetivo final: comprarse un terreno trabajando en el rubro gastronómico.

El video fue publicado en la cuenta @alextertainment y muestra con claridad cómo organizó su negocio callejero. Bajo el título “Sexta semana vendiendo panchos en Argentina hasta comprar mi terreno”, el joven explicó paso a paso cómo calculó sus ingresos.

Cómo logró más del 200% de ganancia por cada pancho

Según explicó, su proveedor le consigue los panes con salchichas a $6.157 por cada docena, lo que representa un costo unitario de $513 por pancho. Al sumarle aderezos y papas pay, el pancho completo le termina costando unos $700.

Sin embargo, el precio de venta al público es de $2.500, lo que le deja un margen de ganancia superior al 200%. “Esta semana hice $1.223.000”, reveló con entusiasmo, luego de vender aproximadamente 70 panchos por día, lo que equivale a $175.000 diarios.

La reacción en redes: entre el asombro y el deseo de emprender

El testimonio no tardó en generar repercusión. Cientos de usuarios se volcaron a los comentarios con frases que reflejan sorpresa, admiración y hasta una pizca de frustración por sus propias decisiones profesionales:

  • “Estoy a un pancho de dejar la facultad”
  • “¿Esto es real?”
  • “Perdí tiempo en estudiar una carrera universitaria, el logro era por ahí”
  • “También soy vendedor ambulante, y si hay eventos o mucho movimiento de gente, podés ganar eso y más”
Estos son 4 recomendables locales para comer panchos en Mendoza.
Estos son 4 recomendables locales para comer panchos en Mendoza.

