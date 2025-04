Un vendedor de churros reveló su sueldo y se ganó la admiración de todos: “Un ejemplo”

Fabricio López, conductor de Radio Mitre, sale a la calle para hablar con las personas y preguntarles de todo sobre su trabajo. En esta ocasión, habló con un chico llamado Manuel, que vende churros en Recoleta y lo publicó en sus redes sociales. El video consiguió mucha repercusión y la gente no tardó de mandarle sus comentarios positivos al chico.

Cuánto gana el vendedor de churros en Recoleta

Cuando le preguntaron por sus ingresos diarios, el joven hizo algunas cuentas rápidamente y respondió: “Más o menos 80 o 90 lucas. Pero me levanto a las seis de la mañana, arranco a laborar, hago el dulce de leche, hago toda la preparación, no es que es todo así nomas de un momento para el otro”. Además, aclaró que vende la docena ocho mil pesos y que no le cobra más caro a los turistas ni más barato a los residentes: “Son precios económicos, a todos lo mismo”.

Con sus ingresos pudo comprarse un celular, ropa, algunas cosas más y subrayó: “Hace 7 años vendo churros, tengo mis clientes”, y agregó en los comentarios del video: “¡Gracias Fabri! Aprovecho para mencionar que estoy todos los fines de semana, al lado del centro cultural”.

Los comentarios de la gente apoyando al vendedor de churros

La publicación se hizo muy viral en redes sociales y muchos usuarios aprovecharon para dejar su opinión sobre el video: “Gente humilde, trabajadora y sobre todo educado”, “Que necesario ver un chico con este empuje y simpatía. ¡Los mejores deseos para él!”, “Un fenómeno. No le hace daño a nadie, al contrario, un ejemplo”