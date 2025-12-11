Tucumán estudia operar a través del Puerto de Coquimbo

En el marco del Encuentro Binacional Tucumán–Coquimbo, el vicegobernador Miguel Acevedo encabezó una comitiva política, académica y empresarial que visitó el Puerto de Coquimbo, una de las infraestructuras logísticas más importantes del norte chileno. Allí fueron recibidos por autoridades del Terminal Puerto de Coquimbo (TPC), donde participaron de una presentación técnica a cargo de la subgerenta comercial Macarena Lemos, centrada en capacidad operativa, procesos de exportación, estándares de seguridad y planes de expansión del puerto.

Coquimbo como puerta al Pacífico

Durante la exposición, la delegación tucumana analizó las posibilidades que abre el corredor bioceánico para abaratar tiempos y costos en las exportaciones regionales. La mirada estuvo puesta en la chance de usar Coquimbo como salida al Pacífico para la producción de Tucumán y del NOA, y en las condiciones logísticas que exige el flujo de cargas desde ambos lados de la cordillera.

La comitiva estuvo integrada por los legisladores Christian Rodríguez —presidente de la Comisión de Mercosur, COPA, Integración Regional y Relaciones Internacionales—, Agustín Romano Norri —secretario de la misma comisión—, Leopoldo Rodríguez —presidente de la Comisión de Economía y Producción— y Walter Berarducci.

También formaron parte del grupo referentes del sistema universitario y del sector productivo: Ramiro Albarracín (rector de la Universidad de San Pablo T), Federico Fanjul (rector de la UNSTA), Sergio Robin (decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT), Darío Juárez Porcel (secretario administrativo de la UTN–FRT), Christian Hayward (gerente de logística de Fríos del Norte), el diputado del Parlasur Mariano Fernández y Ana Escobedo, del equipo institucional de la Legislatura.

Por la Región de Coquimbo, participaron Pedro Valencia, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del CORE, y el consejero regional Denis Cortés.

“La cordillera nos tiene que unir”

En diálogo con la delegación, el vicegobernador enfatizó el carácter estratégico de este tipo de misiones. Señaló que el objetivo es “construir alianzas que permitan abrir nuevos mercados y fortalecer la competitividad regional. Queremos ver cómo potenciamos en materia comercial con este puerto, que hoy ofrece una alternativa muy positiva para Tucumán y para el norte del país”.

Explicó que existe interés en profundizar las oportunidades de exportación, ampliar la comercialización regional y trasladar estas perspectivas a la Federación Económica de Tucumán, para que el empresariado local pueda evaluar nuevas rutas y destinos comerciales.

El vicegobernador subrayó, además, la hospitalidad del vecino país y el sentido de la integración transversal: “La recepción que nos brindaron las autoridades y el gobierno regional fue fantástica”.

“La cordillera nos tiene que unir, no separar”.

El Terminal Puerto de Coquimbo (TPC) presentó su capacidad operativa, proyecciones y ventajas para la exportación regional.

Por su parte. el legislador Rodríguez valoró la visita como una instancia “muy importante para la provincia, para las empresas tucumanas y para la industria”, porque permitió dimensionar, con ejemplos concretos, las ventajas de operar a través de Coquimbo.

Según los datos analizados, los costos logísticos más bajos figuran entre los beneficios centrales: se estima que los costos logísticos podrían reducirse entre un 20 y un 30%, una diferencia que podría ser decisiva para la competitividad de las empresas tucumanas.

El parlamentario también se mostró entusiasmado con la posibilidad de avanzar en la instalación de un complejo de contenedores en Tucumán, pensado para ordenar cargas y seguir reduciendo gastos de transporte.

En esta línea, Romano Norri puso el foco en el impacto directo sobre la producción local: “El puerto de Coquimbo tiene un gran potencial para la economía tucumana, porque genera la posibilidad de que toda nuestra producción local, provincial y regional salga por esa vía, generando competitividad y abaratando tiempos y costos”, sostuvo.

El legislador detalló que las exportaciones hacia el Pacífico podrían reducir entre once y quince días sus tiempos logísticos respecto de la salida por Buenos Aires, una ventaja que no solo favorece a las exportaciones, sino también a la importación de insumos clave para la industria y el agro de la provincia.

Integración, empleo y previsibilidad para el sector privado

El legislador Berarducci enmarcó la visita en un proceso más amplio que viene impulsando la Legislatura: “Implica la consolidación de un proceso que viene llevando adelante el vicegobernador Acevedo, acompañado por los diferentes espacios de la Legislatura, para garantizar la colocación de los productos primarios e industrializados de Tucumán en la costa oeste de América y en Oriente, grandes demandantes de nuestra producción”, afirmó.

Destacó que el trabajo articulado entre el sector público y el privado abre nuevas oportunidades de inversión, brinda mayor previsibilidad a las empresas y contribuye a fortalecer el empleo formal en la provincia.

En la misma línea, remarcó que avanzar en políticas de integración y generar condiciones favorables para el sector privado es “el camino para que surjan nuevas fuentes de trabajo y riqueza para todo Tucumán”.