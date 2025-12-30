Camila Argüello es una joven que trabaja como empleada doméstica y, días atrás, sorprendió al contar cuánto ganó por trabajar poco más de 6 horas para una familia en un country.

La chica compartió el mensaje que le envió a la persona que finalmente la contrató, en donde le especificaba que por 4 horas de trabajo cobraba 120 dólares.

La familia aceptó la cifra y le pidió que brindara sus servicios en Nochebuena, en principio de 21 a 1hs. Transcurrido ese tiempo le solicitaron que se quedara un poco más; así las cosas, la chica terminó trabajando 6 horas y 40.

Cuánto cobró una empleada doméstica por trabajar en Navidad

“Tres y media de la mañana, todavía estoy en el country, recién salgo de la casa”, cuenta la chica en un video que se viralizó en TikTok. “Me quedé hasta esta hora porque me pidieron sobre la marcha si me podía quedar y respondí que sí”, agregó, mientras se observaba claramente cómo se trasladaba en bicicleta hacia su casa.

“Las cuatro horas que yo debería haber trabajado eran 120 dólares, yo cobro eso. Como me quedé más tiempo eran 172 dólares, porque eran dos horas y 40 más. Pero la señora quedó encantada conmigo y miren: 200 dólares. Estoy muy feliz, me lo re merezco”, dijo sin disimular la alegría.

“Me tengo que ir hasta Derqui en bici. Son como cuarenta minutos, pero igual estoy muy muy feliz”, agregó.

Camila resignó pasar una fiesta en familiar para ganar dinero y avanzar con la construcción de su casa, pero no lo tomó como un esfuerzo sino como un avance. “No voy a ir a la jodita, pero ya con esto compro algo para mi casa. De hecho, con esto ya la pintura la puedo comprar”,