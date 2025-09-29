Temu: cuánto tarde en llegar un pedido desde China a la Argentina

Cada vez más argentinos eligen Temu, la plataforma de comercio electrónico de origen chino que se volvió furor en varios países gracias a sus precios ultra competitivos y su extenso catálogo.

Similar a Amazon, Shein o AliExpress, Temu ofrece productos que, en muchos casos, resultan más baratos que en el mercado local, lo que la convirtió en una opción tentadora para quienes buscan ahorrar.

El interés de los argentinos por Temu se ha estabilizado en las últimas semanas, pero sigue siendo elevado, al punto de reflejarse claramente en las mediciones de Google Trends. Además, las búsquedas se suelen centrar en cuánto tiempo tarda en llegar un pedido y en cuántos se pueden hacer al año desde Argentina.

Cuánto tarda en llegar un pedido de Temu

Las compras realizadas en Temu viajan principalmente desde China, por lo que los tiempos de entrega oscilan entre 7 y 20 días hábiles, dependiendo del tipo de producto y del destino.

La página de compras desde China ofrece dos fechas tentativas de llegada de sus productos, siendo la segunda el plazo máximo. Además, asegura que en caso de que el pedido no se entregue en o antes de la última fecha de entrega que se proporcionó “ofrecemos un crédito en un plazo de 48 horas posteriores a esa fecha. El crédito se emitirá al saldo de crédito Temu en la moneda utilizada para el pedido y con la tasa de cambio del momento en que se realizó el pedido”.

En esta imagen de archivo, vista de la web de Temu, el 23 de junio de 2023, en Nueva York. (AP Foto/Richard Drew, archivo)

Uno de los grandes atractivos es que el envío suele ser gratuito, aunque en algunos casos se aplican condiciones mínimas de compra. En Argentina, cuando el producto ingresa y pasa por la Aduana, quienes se encargan de hacer la entrega es Andreani.

Qué se puede comprar

El catálogo de Temu es prácticamente ilimitado. En la plataforma se pueden encontrar ropa, artículos para el hogar, electrónica, juguetes, productos de belleza, herramientas, accesorios para mascotas, papelería, decoración y utensilios de cocina, entre otros.Los precios sorprenden: camisetas por menos de cinco dólares, sets de brochas de maquillaje por tres dólares o accesorios para celulares por menos de dos dólares son algunas de las ofertas que impulsan su popularidad, especialmente entre jóvenes y usuarios que buscan alternativas económicas.

Cómo funciona

Comprar en Temu es sencillo. La plataforma opera a través de su sitio web y una app disponible para Android e iOS.

Registro: hay que crear una cuenta con correo electrónico, número de teléfono o vinculando perfiles de Google, Facebook o Apple. Búsqueda y compra: el usuario puede explorar el catálogo, buscar productos específicos o navegar por las categorías recomendadas, añadirlos al carrito y finalizar el pago, igual que en otros sitios de e-commerce.

Con envíos rápidos, precios bajos y un catálogo que parece no tener límites, Temu se posiciona como una de las plataformas más atractivas para los compradores argentinos que buscan variedad y ahorro en un solo clic