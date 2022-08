Tarifas de gas: el Gobierno aclaró que “por ahora” no habrá aumentos para comercios ni pymes

El subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, salió a aclarar este miércoles la decisión oficial de no tocar “por ahora” las tarifas para los comercios y las pequeñas y medianas empresas, por lo que la segmentación correrá finalmente solo para usuarios residenciales.

La decisión del Gobierno se conoce un día después de la conferencia de prensa en la que la secretaria de Energía, Flavia Royón, junto a Bernal y otros funcionarios dieron a conocer la demorada segmentación tarifaria.

Flavia Royón anunció este martes cómo será la segmentación de tarifas para la energía. Foto: El observador de Tucumán

Distinto será el caso de la energía eléctrica para los comercios y las pequeñas y medianas empresas. Según confirmó el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, estos usuarios pasarán a pagar la tarifa plena en todo el país, porque se considera un “insumo de lucro” a la electricidad.

En declaraciones a la radio porteña Urbana Play, Bernal explicó este miércoles: “En gas no se va a tocar tema comercios. El precio del gas se mantiene, pero transporte y distribución en el servicio de gas por redes no hay subsidios. Para las pequeñas y medianas empresas no hay segmentación. En el gas, por ahora, la segmentación es solo para los usuarios residenciales”.

Esta decisión de no tocar a los comercios se da en el contexto de la inflación más alta de los últimos treinta años, con proyecciones privadas que ya están superando el 90% de alza para el Índice de Precios al Consumidor para este año.

La segmentación para hogares

Bernal explicó que en el caso del gas hay un factor que es terminante para la segmentación y que tiene que ver con la “dispersión climática” que registra la Argentina por su enorme extensión territorial de norte a sur.

“En la Patagonia, el servicio público está ligado a la supervivencia porque si el hogar no se calefacciona, uno amanece congelado”, dijo Bernal.

La cuestión climática hace que en la Argentina haya 29 subzonas tarifarias, que tienen en cuenta la cuestión de la variabilidad que existe entre el hábito de consumo y la cuestión climática.

Habrá subsidios diferenciados para el gas, producto de la diferencia climática que hay en el país.

Ese consumo determina categorías dentro de cada subzona. Por ejemplo, un usuario de categoría R1 en la provincia de Tucumán consume entre cero y 400 metros cúbicos por año, mientras que un R1 en Tierra del Fuego consume de cero a 4.700 metros cúbicos en el año.

“Lo que hicimos fue tener muy en cuenta estos umbrales por categoría y trazamos promedios para cada categoría en cada subzona”, dijo el funcionario.

Bernal explicó que como en invierno se consume mucho más gas que en verano, lo que el Gobierno hizo fue adecuar el promedio fijo que determina el subsidio a lo consumido por los usuarios en los últimos cinco años en cada subzona del país.

Lo que se va a subsidiar, entonces, es el 70% del promedio trazado para todo el año. Y el 30% restante del gas consumido, se pagará a tarifa plena.