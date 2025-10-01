Se confirmó el bono de $70.000 de ANSES: quiénes lo cobran en octubre 2025

Mediante el Decreto 700/2025, publicado este primero de mes, ANSES confirmó el pago del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados en octubre de 2025. Es un refuerzo económico que se mantiene congelado desde marzo de 2024.

De cuánto es el bono de ANSES en octubre 2025

Este ingreso se paga junto con los haberes previsionales de octubre de 2025, tiene vigencia desde marzo del año pasado y el monto máximo es de 70 mil pesos.

Quiénes cobran el bono de ANSES en octubre 2025

Los siguientes grupos de personas pueden recibir el beneficio económico.

Jubilados y pensionados contributivos de ANSES con haberes que no superen los $326.298,38 .

Beneficiarios de PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) .

Titulares de Pensiones No Contributivas por vejez o invalidez .

Madres de 7 hijos o más .

Pensiones graciables .

Ex-Cajas o Institutos Provinciales y Municipales transferidos a la Nación.

Requisitos para cobrar el bono de ANSES

Para poder adquirir el ingreso, las personas deben cobrar una sola prestación, que el haber previsional no supere los $369.298,38 y estar inscripto en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Cómo se calcula el bono para quienes cobran más de la mínima

En caso de que la jubilación sea mayor al haber mínimo, el bono se transformará en proporcional para llegar a un máximo de $396.298,38 (haber mínimo + bono completo).

Ejemplo:

Jubilación: $350.000

Tope: $396.298,38

Bono: $46.298,38

Calendario de pagos ANSES octubre 2025

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima