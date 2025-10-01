Se confirmó el bono de $70.000 de ANSES: quiénes lo cobran en octubre 2025

Mediante el Decreto 700/2025, publicado este primero de mes, ANSES confirmó el pago del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados en octubre de 2025. Es un refuerzo económico que se mantiene congelado desde marzo de 2024.
De cuánto es el bono de ANSES en octubre 2025
Este ingreso se paga junto con los haberes previsionales de octubre de 2025, tiene vigencia desde marzo del año pasado y el monto máximo es de 70 mil pesos.
Quiénes cobran el bono de ANSES en octubre 2025
Los siguientes grupos de personas pueden recibir el beneficio económico.
- Jubilados y pensionados contributivos de ANSES con haberes que no superen los $326.298,38.
- Beneficiarios de PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor).
- Titulares de Pensiones No Contributivas por vejez o invalidez.
- Madres de 7 hijos o más.
- Pensiones graciables.
- Ex-Cajas o Institutos Provinciales y Municipales transferidos a la Nación.
Requisitos para cobrar el bono de ANSES
Para poder adquirir el ingreso, las personas deben cobrar una sola prestación, que el haber previsional no supere los $369.298,38 y estar inscripto en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Cómo se calcula el bono para quienes cobran más de la mínima
En caso de que la jubilación sea mayor al haber mínimo, el bono se transformará en proporcional para llegar a un máximo de $396.298,38 (haber mínimo + bono completo).
Ejemplo:
- Jubilación: $350.000
- Tope: $396.298,38
- Bono: $46.298,38
Calendario de pagos ANSES octubre 2025
Jubilados y pensionados con haberes mínimos
- DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre
- DNI terminados en 1 y 2: jueves 9 de octubre
- DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre
- DNI terminados en 4: martes 14 de octubre
- DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre
- DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre
- DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre
- DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre
- DNI terminados en 9: martes 21 de octubre
Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre