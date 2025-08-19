Renunció un funcionario clave del INDEC

El Director de Estadísticas de Condiciones de Vida, Guillermo Manzano, renunció a su cargo, según confirmó oficialmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Por qué renunció al INDEC

La salida se produjo en condiciones poco claras en medio de una serie de especulaciones y ante el hecho concreto que el organismo demora la actualización del Indice de Precios al Consumidor (IPC), que impacta en otras mediciones del organismo.

“Los motivos, lejos de las especulaciones maliciosas que circularon en las últimas horas, responden a diferencias de criterios y formas sobre la gestión de equipos. En modo alguno afecta la producción de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares)”, señalaron desde el organismo.

Manzano había llegado al organismo en tiempos de Mauricio Macri y permaneció en el organismo donde tenía a cargo las mediciones de trabajo y pobreza.

Dado que en la Argentina la medición de la pobreza está vinculada al nivel de ingresos, una modificación en los precios que implican cambios en los costos de las canastas impacta directamente en esa estadística.

Los trascendidos hablan de divergencias más profundas que las comunicadas en forma oficial por el organismo.