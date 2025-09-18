Comprar en Shein puede ser emocionante, pero también generar ansiedad cuando aparece un mensaje que no entendemos. Uno de los más comunes es “cargando completo”, un estado que suele preocupar a quienes esperan su paquete.

En Vía País te explicamos qué significa, cuánto dura y cómo interpretar otros estados de envío para que tu experiencia de compra sea más tranquila en Shein.

SHEIN

Qué significa “cargando completo” en Shein

Si en el seguimiento de tu pedido aparece el mensaje “cargando completo”, no te alarmes. Este estado indica que tu paquete ya está en un barco o avión, listo para salir hacia su destino, pero todavía no comenzó el viaje.

Suele tardar entre dos y tres días en actualizarse, por lo que es normal que el estado parezca “congelado” durante ese tiempo.

No es un problema ni un retraso, simplemente significa que el pedido está en la etapa de carga y preparación para el transporte internacional.

Qué significa “cargando completo” en SHEIN y otros estados de tu pedido

Estas confusiones suelen aparecer al traducir o al no estar familiarizados con estos procesos de envíos desde China. No es necesario cancelar ni abrir reclamos en este punto; lo único que debes hacer es esperar a que Shein actualice la información.

Otros estados importantes en Shein y su significado

En tránsito: tu paquete ya está viajando hacia tu país. Es uno de los estados más esperados porque significa que el pedido avanza y pronto entrará en el proceso de aduana o distribución local.

Despachado: el pedido fue procesado y enviado desde el almacén. En este momento, Shein lo entrega a la empresa de transporte para iniciar el recorrido.

Envío entregado al proveedor de última milla: el paquete llegó a la empresa local que hará la entrega final en tu domicilio. Aquí el envío está muy cerca de ser entregado.

arr_at_orig_termina: significa Arrival at Origin Terminal o “Llegada a la Terminal de Origen”. El paquete llegó a un centro de transporte antes de iniciar su viaje internacional. Es uno de los primeros pasos de la logística.

Claves para rastrear tu pedido sin estrés