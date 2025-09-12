Cuántos productos puedo comprar en Shein y en Temu sin tener problemas con ARCA

Las compras en plataformas internacionales como TEMU y SHEIN crecieron con fuerza en Argentina durante los últimos meses, gracias a sus precios competitivos y envíos que, en muchos casos, resultan más económicos o con más variedad de opciones (en algunos casos) que los locales.

Sin embargo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) advirtió que quienes adquieran productos en estas páginas deberán cumplir con ciertos requerimientos obligatorios para poder recibir sus paquetes sin tener problemas con el organismo.

Qué debo tener en cuenta al pedir en Shein o Temu

El proceso de compra y envío en Shein no requiere trámites adicionales, y los requisitos son claros para que los envíos internacionales lleguen sin inconvenientes.

Se permiten envíos de hasta 3 unidades del mismo producto .

Los productos deben ser para uso personal y no comercial.

El paquete no puede superar los 50 kg.

El valor total no debe exceder los USD 3.000.

Cómo tener el envío gratis de Shein y Temu a la Argentina

Tanto TEMU como SHEIN ofrecen envíos gratuitos si se supera un monto mínimo de compra, lo que aumenta el atractivo de estas plataformas. Para evitar problemas, se recomienda seguir de cerca el estado del paquete en las aplicaciones y completar el trámite de ARCA apenas el pedido llegue al país.