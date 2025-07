Pidió los 5 productos gratis de Temu para compras en Argentina y mostró la verdad: ¿si llegan?

Una influencer argentina compartió en redes su experiencia con Temu, la plataforma de compras online que desembarcó recientemente en el país y está regalando cinco productos a los nuevos usuarios.

Se trata de la experiencia de Caro Trippar. Aunque la oferta puede parecer una estafa, ella asegura que los productos llegan, pero advierte: “No es tan fácil como parece”.

Los cinco regalos que te da Temu en Argentina: de qué trata

La estrategia de marketing de Temu busca competir con gigantes como Shein en el mercado local, y para eso recurre a una mecánica que mezcla e-commerce con juegos de azar y viralización.

Al ingresar por primera vez a la app, se puede elegir un combo de cinco artículos Luego comienza un “juego” para bajarle el precio a cada uno. A través de cartas, tréboles y otras mecánicas, el valor va descendiendo hasta quedar casi en cero. Pero para conseguir el descuento total y recibir el paquete, hay una condición clave: invitar amigos y lograr que descarguen la app desde tu enlace. Es decir, se trata de una estrategia de referidos, donde quien más viraliza, más cerca está de llevarse los productos gratis.

La creadora que compartió su experiencia logró recibir su primer paquete luego de promocionar el código en sus historias de Instagram. A los pocos días, llegaron los cinco productos prometidos: un teclado, organizadores de cables, stickers, un trípode y unos pequeños platos de cerámica decorados.

Sin embargo, también adviertió que la segunda vez que intentó alcanzar estos 5 regalos ya no fue tan fácil: la app comenzó a bloquear referidos con mensajes como “este usuario no califica” y a dificultar cada vez más la obtención del beneficio. Por eso, decidió no volver a compartir su enlace y concluyó: “Es como un casino online: la casa nunca pierde”.

¿Conviene aprovechar la promo de Temu?

Si bien los productos llegan y la app funciona, el proceso exige tiempo, esfuerzo y una red activa de contactos. Es una estrategia de marketing agresiva que genera boca a boca, pero que en muchos casos termina siendo frustrante.