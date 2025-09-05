Qué es Dr. Virtual: la novedad de Mercado Pago que cuesta $4.990 al mes

Mercado Pago presentó Dr. Virtual, su nuevo servicio de salud digital en Argentina que busca ampliar el acceso a la atención médica sin necesidad de traslados ni esperas. Con esta propuesta, los usuarios pueden realizar teleconsultas clínicas ilimitadas con médicos disponibles las 24 horas, directamente desde el celular.

El plan tiene un costo mensual de $4.990, y comienza a funcionar de manera inmediata una vez contratado. Además de las consultas generales, la plataforma incluye recetas electrónicas, lo que agiliza la continuidad de tratamientos.

Mercado Pago.

Especialistas en línea

Dr. Virtual no solo se centra en la atención clínica básica, sino también en el bienestar y la prevención. Los afiliados podrán agendar turnos con:

Psicólogos , para el cuidado de la salud mental.

Nutricionistas , con planes de alimentación personalizados.

Dermatólogos, para el cuidado de la piel.

Mercado Pago. (Gentileza)

Consultas compartidas

Una de las novedades del servicio es que cada afiliado podrá compartir una teleconsulta clínica general al mes con otra persona, ya sea un familiar o un amigo, sin necesidad de validar parentesco.

Con este lanzamiento, Mercado Pago busca posicionarse en el mercado de la salud digital en Argentina, ofreciendo un servicio accesible, rápido y disponible en cualquier momento del día.