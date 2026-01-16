Presupuesto 2026 “fino” y señales de alerta por la economía nacional

En medio de un escenario nacional de fuerte incertidumbre económica, el vicegobernador Miguel Acevedo recibió en Casa de Gobierno al legislador Carlos Gallia para repasar el estado de las cuentas provinciales y el margen de maniobra que deja el Presupuesto 2026, recientemente aprobado.

El encuentro giró alrededor de las variables que ya están impactando —y podrían profundizarse— sobre los recursos de Tucumán a lo largo del año.

Un presupuesto “fino”

Gallia sostuvo que, pese a tratarse de un presupuesto equilibrado, la evolución de la economía nacional abre un frente de preocupación: “Habiendo aprobado hace prácticamente un mes un Presupuesto 2026 muy finito, equilibrado, pero siguiendo los acontecimientos de la economía del país, el tema financiero es preocupante”, expresó.

Actividad en baja

El legislador remarcó que la caída de la actividad repercute en la recaudación y, por arrastre, en la masa coparticipable: “Vemos que la actividad económica está cayendo enormemente y eso merma la masa coparticipable de la provincia”, afirmó.

Reformas y recaudación

En la misma línea, advirtió que eventuales cambios nacionales podrían afectar ingresos que inciden en el reparto de fondos: “Puede haber una reforma laboral que merme las ganancias de las empresas, lo que también tiene que ver con la coparticipación, al igual que el tema de bienes personales”, señaló.

Ajuste

Gallia planteó que, ante desvíos respecto a lo proyectado, la prioridad es preservar la estabilidad fiscal sin perder capacidad de gestión: “Cuando uno presupuesta, sabe que puede haber desviaciones positivas o negativas, y todo esto implica cómo ajustamos el cinturón para poder seguir adelante y que la Provincia continúe equilibrada”, indicó.

Recursos adeudados

Por último, el legislador apuntó a gestiones ante la Nación para recuperar fondos pendientes, con foco en prestaciones vinculadas al sistema de salud: “Nuestro ministro de Economía viaja asiduamente a Buenos Aires a negociar recursos genuinos que le deben a la provincia, como las prestaciones que se hacen al PAMI a través de los hospitales públicos, que representan casi 36.000 millones de pesos”, subrayó, al destacar la importancia de avanzar en esa recuperación para no tensionar el año financiero.