Pidió un bife de chorizo, dos guarniciones y un vino en Santos Manjares y lo sorprendió el precio: “Absurdo”

Santos Manjares es una de las parrillas porteñas clásicas más elogiadas y recomendadas por locales y visitantes. Ubicada cerquita de la avenida 9 de julio, en Paraguay 938, suele ser una de las preferidas de los turistas extranjeros, pero los argentinos amantes de la buena carne también la sugieren.

Santos Manjares

Con una carta amplia, que presenta platos para compartir con guarniciones incluidas, el lugar propone vivir la experiencia sin necesidad de reservar, simplemente respetando el orden de llegada.

Recientemente, un turista brasileño compartió su experiencia en sus redes sociales y se hizo viral. “Absurdo”, fue el término que eligió para definir la relación precio-calidad que puede encontrarse en el lugar.

Cuánto cuesta comer un bife de chorizo con papas en Santos Manjares

El usuario Thiago Bernardes visitó el restaurante y eligió un bife de chorizo para compartir con dos guarniciones: arroz y papas fritas. Además, eligieron acompañar la comida con un Trumpeter malbec.

“La carne más ABSURDA que he comido en Buenos Aires. Santos Manjares fue el mayor hallazgo de este viaje hasta ahora”, escribió el instagramer.

“El lugar es súper encantador, el servicio es A+ y la comida... Bueno, ¡las fotos hablan por sí solas! Pedimos el clásico bife de chorizo con guarniciones y un vino Malbec que estaba impecable", indicó.

Al momento de su visita, el bife de chorizo para compartir con dos guarniciones costaba $36.800 y el vino $13.100, más la propina del 10%. Por lo tanto, gastó un total de $54.890. Con la carta renovada, que puede encontrarse en historias destacadas del perfil de Instagram del restaurante, el valor de la carne es $40.400, mientras el vino mantiene el mismo costo.