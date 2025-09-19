Pidió sushi libre en un restaurante de Saavedra: cuánto le cobraron y en qué consiste la propuesta

Sushi Koi es un restaurante japonés que cuenta con dos sucursales: uno en Once y otro en Saavedra. Tiene numerosas propuestas y precios -su carta se puede ver desde cuenta de Instagram-, pero hay una alternativa que enamora a los amantes de este clásico japonés: el sushi libre.

Quienes lo visitaron, aseguran que la experiencia en inmejorable y que tiene una “excelente relación precio calidad”, con piezas de relleno generoso y todo elaborado en el momento.

Cómo es la promo y cuánto cuesta

A diferencia de muchas otros restaurantes con esta modalidad, la particularidad del menú libre en esta casa es que las piezas se pueden elegir. Y, por supuesto, repetir las veces que el comensal desee. El menú libre en Sushi Koi cuesta $25.000 en efectivo y por persona.

“Lo bueno es que el sushiman te va preparando en el momento las piezas que vos elegís. Eso está bueno, no como en otros lados que quizás te van trayendo lo que tienen. Acá se elige y con eso te arman el barco. Igual, si querés, podés dejarte sorprender por el sushiman”, comentaron desde la cuenta de TikTok Recorrida Gastronómica.

También la página foodie Gato Negroni la recomendó, asegurando que “no falla”. “Soy fan del sushi libre y siempre ando buscando el bueno. Sushi Koi es un festín que no te deja con hambre”, aseguró su creadora.

Los locales quedan en Once, Tucumán 2620; y en Saavedra, Av. Dr. Ricardo Balbín 3660. Las reservas se pueden hacer online mediante el perfil de Instagram del restaurante.