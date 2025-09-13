Pidió milanesas libres en un bodegón de Villa Crespo: cuánto le cobraron y en qué consiste la promo

El Bodegón de Benito Nazar se encuentra en Villa Crespo y no le falta ni un solo detalle para ser de esos lugares familiares, de mantel cuadrillé y porciones generosas, a los que uno siempre quiere volver.

Recientemente se viralizó la visita al lugar del tiktoker de El Club del Bajón -que recorre distintos sitios para comer solo- y los comentarios estallaron.

Dentro de las cosas que sorprendieron fue la atención del mozo, que con elegancia y amabilidad, orienta a los comensales, les hace sugerencias y hasta les saca fotos.

En este clásico de Villa Crespo la estrella es la propuesta de milanesas libres, uno de los platos preferidos de los argentinos. Lo primero que hay que tener en cuenta para disfrutar de esta promo como corresponde es que, necesariamente, hay que ir con hambre.

Cómo es la promo de las milanesas libres

Pagando un monto de $20.000 por persona cada comensal podrá pedir milanesas hasta cansarse. Hay que saber que las porciones son muy generosas, vienen con guarnición y hay distintas variedades.

La promo de milanesas libres de El Bodegón de Benito Nazar

Las milanesas disponibles son: suiza, a caballo, cuatro quesos, fugazetta, napolitana, cheddar y bacon, raclette y Alfredo (con fideos). En tanto las guarniciones que se pueden pedir son: papas fritas, ensaladas y puré de papas.

La promoción se puede solicitar todos los días y desde el bodegón sugieren hacer reservas previas, ya que una vez en el lugar tendrán prioridad para ingresar aquellos que lo hayan hecho.

El Bodegón de Benito Nazar se caracteriza por ser “100% argentino”, como aseguran en su bio, fue fundado en 1927 y está situado en Antezana 340, Villa Crespo.