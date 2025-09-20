Pidió la especialidad de la casa, postre y bebida en un bodegón de Floresta: cuánto pagó

Comer en un bodegón tiene, sobre todo, la calidez de un hogar. La propuesta de La Cocina de Batata’s, en el barrio de Floresta, centra la experiencia en eso: sentirse con la misma comodidad de ir a cenar a lo de un amigo.

Sus platos son clásicos y abundantes y tiene, por supuesto, su caballito de batalla, esa recomendación que hacen todos con total confianza de que tiene que gustar: la carne al horno con papas.

“La cocina de Batata’s siempre se prepara con lo mejor para darles una hermosa experiencia. Es real que se come ‘como en casa’: abundante, todo casero y bien sabroso”, dice uno de los posteos del lugar.

Cuánto cuesta un menú completo en La Cocina de Batata’s

La carta de este bodegón tiene una importante variedad de milanesas, distintos cortes a la plancha, pastas, tortillas y otros clásicos.

Sin embargo, la ‘vedette” de la casa es la carne al horno con papas, que cuesta $18.000. A eso se le puede sumar un postre tradicional, como flan o budín, con un valor de entre $6000 a $7000, con un recargo de $500 por crema o dulce de leche. En tanto una bebida sin alcohol chica cuesta $4500.

Así, un menú completo en este local reconocido de Floresta cuesta unos $30.000 por persona.

La Cocina de Batata’s se autodenomina “el rey de la carne al horno” y propone disfrutar “como en casa”, con un menú casero, sabroso y abundante. Se encuentra en Gaona 4438, Floresta, y abre todos los días, salvo los domingos. No es necesario realizar reserva previa para comer allí y la carta puede “chusmearse” desde la cuenta de Instagram del lugar.