Pidió 6 sandwiches de miga en Las Violetas en agosto 2025 y le cobraron esto

Las Violetas es majestuosa, cálida y pasar un rato allí se siente como estar en medio de una novela de Jane Austen. Está ubicada en la emblemática esquina de Av. Rivadavia 3899, en el corazón de Buenos Aires y, más que una confitería, es un ícono porteño.

Su encanto está en su arquitectura y encantadores detalles, como los vitreaux coloridos y mármoles originales. Es, sin dudas, una parada obligada tanto para turistas como para vecinos del barrio de Almagro

Pero Las Violetas no es solo su arquitectura: la experiencia gastronómica que ofrece también es parte de su tradición. Aunque, cabe mencionarlo, una visita o compra aquí califica para muchos como “un gustito lujoso”.

Cuánto le cobraron por 6 sandwiches de miga

Una joven subió un video a TikTok en el que cuenta su experiencia con una compra simple en Las Violetas.

Como quien dice “por qué no”, la mujer y marido pasaron por la emblemática confitería a comprar unos “sanguchitos de miga”.

Los precios de Las Violetas el 4 de agosto 2025

Pidieron 6 de variedad diversa y, vale la aclaración, en el lugar cada gusto tiene un precio distinto. La pareja optó por 2 de atún ($7500 c/u), uno de huevo ($2400), otro tradicional de jamón y queso ($2400), uno de crudo y rúcula ($4300) y, por último, uno de palmitos y jamón ($5800). En total, gastaron $26.500 por los sanguches, aunque el ticket dice $30.000 porque le sumaron otra cosa.

Los precios de Las Violetas el 28 de agosto 2025

El ticket del video tiene fecha 4 de agosto, pero los precios actualizados del jueves 28 que figuran en las redes de Las Violetas ya hablaban de que, por los mismo sanguches, la pareja hubiera gastado $33.100.