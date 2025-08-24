Outlet: cómo comprar zapatillas New Balance con un 50% de descuento en Argentina

Renovar el calzado es una necesidad, pero con los precios actuales, cambiar las zapatillas cada seis meses se volvió un lujo para pocos. Sin embargo, hay opciones para conseguir primeras marcas a precios mucho más accesibles. Una de ellas es el outlet de New Balance en Buenos Aires, donde se pueden encontrar modelos con descuentos de hasta el 50%.

Esta es una excelente noticia para quienes buscan calidad sin tener que gastar una fortuna. New Balance es una de las marcas de zapatillas deportivas más prestigiosas, elegida tanto por atletas como por quienes priorizan la comodidad en el día a día. Ahora, gracias a su local de descuentos, acceder a un par de estas zapatillas es mucho más fácil para todos los bolsillos.

New Balance y su outlet con los mejores descuentos

El outlet de New Balance en Buenos Aires ofrece modelos de temporadas anteriores, discontinuados o con pequeños detalles estéticos a precios mucho más bajos que en las tiendas oficiales. Aunque la variedad de talles y colores depende del stock disponible, los descuentos son considerables y pueden llegar hasta el 50%.

A diferencia de la tienda online de la marca, donde los precios son los mismos que en cualquier otro local, en este outlet es necesario ir personalmente y buscar entre la mercadería disponible. No todo lo que se vende en este espacio tiene fallas: muchas veces, simplemente son modelos que quedaron fuera de la colección actual o unidades que no se vendieron en otros puntos de venta.

Además, los precios pueden variar según la disponibilidad del momento, pero se estima que los pares oscilan entre los $60.000 y $80.000, lo que representa una diferencia significativa respecto a los valores actuales de mercado, donde un par de zapatillas nuevas puede costar entre $100.000 y $300.000.

¿Dónde está el outlet de New Balance?

El local se encuentra en el Soleil Premium Outlet, uno de los shoppings de descuentos más exclusivos de Buenos Aires. Está ubicado en Bernardo de Irigoyen 2647, Boulogne, partido de San Isidro.

Cómo comprar zapatillas New Balance más baratas.

Además de New Balance, en este shopping hay locales de otras marcas como Adidas, Nike, Vans, Puma y Converse, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan renovar su calzado a buen precio. Si estás buscando zapatillas de calidad sin gastar de más, este outlet es una opción que vale la pena visitar.