Ñoquis crocantes en cazuela de parmesano, un plato que la rompe en Zona Oeste

Cepa Vino y Pastas se encuentra en Villa Sarmiento y se enfoca en ofrecer lo mejor de las pastas, acompañado como se debe: con un buen vino.

La propuesta de los platos es sencilla: fetuccini, sorrentos, ravioles y ñoquis. La diferencia viene de la mano de la gran variedad de salsas: más de 10 y para todos los gustos.

Pero, en Cepa tienen un as bajo la manga. Quisieron distinguirse y encontraron que podían dar un poco más que servir un plato y nada más. Entonces, cranearon unos recipientes que pueden hacer regresar a cualquier cliente.

Cómo sirven los ñoquis en Cepa y cuánto cuestan

Las opciones de ñoquis en Cepa son dos: crocantes y de campo. La grata sorpresa llega al momento de recibirlos en la mesa y notar que no vienen un plato de porcelana y nada más. “Los ñoquis al plato hacelos en tu casa”, desafían desde el lugar.

Los ñoquis crocantes vienen en una simpática y deliciosa cazuela de parmesano. Porque, por supuesto, después de comer unos ricos ñoquis a cualquiera le queda lugar para deleitarse con un suculento pedazo de queso crocante.

Por otro lado, los ñoquis de campo son servidos en un enorme pan casero ahuecado. Imposible no tentarse con el pancito ya mojado.

Los ñoquis cuestan $10.450 y las salsas en general valen $3100 (las que llevan carne y una con langositinos son un poquito más caras).

Además de excelentes vinos, el lugar ofrece un vasta carta de tragos y también tiene Blackie, su versión cafetera con múltiples opciones de desayuno y merienda.