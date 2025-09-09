¿Necesitás un costurero? Volvieron las latas de galletitas de manteca: cuánto cuestan

Con la apertura de los mercados de los últimos años volvieron a la oferta de nuestro país productos que comunes de encontrar en los ‘80 y ‘90. Porque se sabe: hay cosas que no pasan de moda.

En las casas de nuestras madres, tías y abuelas era muy común encontrar latas que ilusionaban a cualquier niño porque en sus tapas lucían suculentas galletitas de manteca y una suave lluvia azucarada. Claro que al abrirlas solo se hallaba hilos, agujas, tijeras y demás.

Vuelven las latas de galletas de manteca

Nadie sabía si en qué momento alguien había comprado o comido esas deliciosas galletas. Lo que sí sabíamos es que su recipiente iba perdurar décadas guardando esos útiles objetos que no hay inteligencia artificial que reemplace.

Con los años, en los hogares de las nuevas familias que se fueron formando ya no fue sencillo toparse con esas latas: habían salido del mercado y, por años, no se las volvió a ver. Hasta ahora.

Cuánto cuestan las latas de galletas de manteca

Coto tiene vigente una interesante promoción de latas de galletitas de manteca. Hay dos marcas disponibles y tres tamaños. Los precios publicados a continuación son por unidad, en caso de que se lleven dos latas (descuento del 70% en la segunda).

Así cada lata de cookies Cremica (origen India) de 340g cuesta $4.549. En tanto las pequeñas, de 144g, cuestan $1.949, siempre que se lleven dos.

Por su lado, las latas de la marca Wonderful Copenhagen (de Dinamarca) 340g tiene un valor de $6.499. Luego están las más grandes, de 454g y valen $8.449.

Una excelente oportunidad para degustar unas deliciosas galletas y, por supuesto, renovar el costurero.