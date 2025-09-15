Milei insistió en un Presupuesto 2026 equilibrado y afirmó que “lo peor ya pasó”

El presidente Javier Milei presentó este lunes el proyecto de ley de Presupuesto Nacional para 2026 basado en el equilibrio fiscal, con el objetivo de eliminar la inflación y generar recursos para garantizar el pago de los servicios de la deuda.

El jefe de Estado exhortó a gobernadores y legisladores a acompañar la iniciativa en el Congreso Nacional y le solicitó a la población que acompañe el esfuerzo porque “lo peor ya pasó”.

“El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el equilibrio fiscal”, afirmó el primer mandatario.

Milei comunicó su propuesta de ingresos y gastos durante una cadena nacional que se difundió esta noche, pero que fue grabada en horas de la tarde en la Casa de Gobierno.

“Hacer lo que estamos haciendo es el único camino para que la Argentina salga del desencanto en el que vivimos desde hace décadas”, sostuvo el presidente.

Tras a enumerar los logros macroeconómicos, Milei reconoció que aun el ordenamiento macro económico no le llegó a la gente.

“Entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. Quisiera destacar que por cómo fue configurado el plan de gobierno los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó”, aseveró el jefe de Estado.

Milei remarcó que: “Nos ha costado mucho llegar aquí. Si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho. No aflojemos”.

El presidente reveló que el presupuesto 2026 aumenta 5% en forma real las partidas para jubilaciones, un 17% las de salud, un 8% las de educación y el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación.

Asimismo, anunció que se le asigna $ 8,4 billones para el financiamiento a universidades, a pocos días de una marcha contra la ley de financiamiento del sector.

“En definitiva, si el presupuesto es el plan de Gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital humano”, destacó el presidente.

La propuesta “presenta el menor nivel de gasto a nivel nacional en relación al PBI de los últimos 30 años” y añadió que está por debajo del nivel de gasto de las provincias por primera vez desde la década del ‘90.

El presupuesto incluye la restricción de financiamiento, impidiéndole al Tesoro financiarse a través del Banco Central, “porque esto implicaría emisión monetaria y el retorno al infierno inflacionario”.

La norma también presenta una regla de estabilidad fiscal lo cual implica que “si los ingresos caen o los gastos superan a lo previsto se deberán ajustar partidas para mantener el equilibrio fiscal”.

En relación con las provincias, el plan “incluye el régimen de extinción de obligaciones recíprocas, para seguir recomponiendo la relación entre el Estado nacional y las provincias”.

“Esta es una deuda histórica que debemos resolver como país, pero que debe ser atendida con un férreo compromiso con el equilibrio fiscal y que por eso contará con un presupuesto específico dentro de la ley de leyes”, afirmó.

El proyecto también restituye la propuesta de “inocencia fiscal”.

“Buscamos crear un régimen simplificado de declaración jurada de ganancias”, aclaró el presidente.

Milei insistió que el Presupuesto “no es un mero papel sin consecuencias, es la hoja de ruta de hacia dónde vamos y por eso es importante que los argentinos entiendan cómo es un país con equilibrio fiscal y sin inflación”.

El presidente sostuvo que si se sostiene el superávit fiscal Argentina alcanzaría un crecimiento de 5% anual y añáfió que “si al equilibrio fiscal le sumamos las reformas que queremos llevar adelante podríamos estar hablando de un crecimiento del 7 u 8% anual de manera sostenida”.

“Para que se den una idea, crecer a esas tasas implicaría que en 10 años nos pareceríamos a países de altos ingresos, en 20 años estaríamos entre los países más ricos del mundo y en 30 años estaríamos en el podio de las potencias mundiales”, afirmó.

No obstante, el presidente pidió tiempo para lograr estos objetivos

“Eso no sucederá por arte de magia, ni existe una fórmula mágica para que todo ese progreso se materialice hoy. Necesita de tiempo para que el trabajo pueda adquirir cada vez mayor valor”, dijo el jefe de Estado.

El presidente recalcó que “el superávit es lo que nos permitirá otorgar financiamiento del Tesoro para aquellos actores del sector privado que quieran invertir en el país en las grandes concesiones que vamos a llevar adelante”.

“Es decir, por primera vez en décadas, en vez de que el sector privado financia el sector público, este superávit primario permitirá al sector público financiar al sector privado para que desarrolle obras fundamentales que hacen en la infraestructura y logística del país”, amplió el presidente.

Con la imposición de este nivel de superávit el Gobierno quiere dar una señal contundente al mercado financiero de que tendrá los fondos para hacer frente a los pagos de vencimientos de deuda.

Ahora queda el trabajo más arduo que será conseguir los consensos para que sea aprobado con tamaño recorte de gasto público.

Milei lleva dos años de Gobierno con presupuestos prorrogados, lo cual no es bien visto por los mercados financieros.