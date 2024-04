Luis Caputo viaja a Washington para reunirse con el FMI y busca un nuevo acuerdo

Es una semana clave para la gestión de Javier Milei con relación al Fondo Monetario Internacional (FMI) y es por ello que el ministro de Economía, Luis Caputo, viaja a Washington para participar de reuniones de primavera con el organismo y con el Banco Mundial.

Caputo emprende su viaje este martes. Las diversas reuniones tendrán lugar hasta el próximo domingo 21 de abril.

Los encuentros tendrían lugar en las respectivas sedes del FMI y del Banco Mundial que mantienen esas instituciones en la capital estadounidense.

Nuevo acuerdo con el FMI

El primordial objetivo de Caputo en este viaje es retomar las negociaciones para un nuevo acuerdo con el FMI.

La importancia de los encuentros radica en que, basándose en los logros de las metas hasta el momento, el equipo económico argentino podría llegar a solicitar un nuevo desembolso por parte del FMI.

El titular del Palacio de Hacienda además de participar de los encuentros, intentará mantener bilaterales con la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva y con su número dos, Gita Gopinath.

Cabe señalar que si bien es un encuentro al que los ministros de economía suelen asistir, en esta oportunidad Caputo puede mostrar el cumplimiento de las metas de la Argentina con la intención de avanzar en ese desembolso adicional.

Pero esto implicaría probablemente nuevas condiciones como un ajuste en el tipo de cambio oficial, generando una nueva devaluación.

Caputo junto a Gita Gopinath, vicedirectora del FMI.

El Gobierno posterga los pagos al FMI

Con la aprobación del FMI, el Gobierno tomó la decisión de postergar hasta fines de abril el pago de los vencimientos de deuda que tenía pactado para principios de este mes.

Se tratan de tres pagos que alcanzan casi la cifra de los U$S 1.940 millones.

CÓMO ERA EL CALENDARIO DE PAGO DE DEUDA CON EL FMI

Para abril, nuestro país tenía previsto el siguiente calendario de pago de deuda que ahora, según fue confirmado, se postergará hasta finales de abril:

El 9 de abril debía pagar U$S 1.288 millones

El 16 de abril, U$S 644 millones.

El 30 de abril, el restante que equivalía a U$S 88.000 millones.

Pese a este calendario ya estipulado, la gestión de Javier Milei y Luis Caputo como máximos representantes decidieron agrupar todos los pagos y desembolsar casi U$S 1.940 millones todos juntos para finales de este mes. Esta misma estrategia ya fue ampliamente utilizada durante el gobierno de Alberto Fernández.

EN MAYO EL FMI REALIZARÁ UNA NUEVA REVISIÓN

Acostumbrados a que el organismo internacional realice revisiones de la gestión económica de la Argentina, en mayo toca la octava para ver si los parámetros del acuerdo se están respetando.

En ese sentido, la Argentina deberá demostrar que pudo acumular reservas netas por U$S 6.000 millones al cierre de marzo. Esto no sería un problema, debido a que el BCRA compró U$S 11.376 millones desde el inicio de la gestión Milei.

Una vez aprobada la nueva revisión (se espera que sea así y no haya sobresaltos), el FMI desembolsará unos U$S 797 millones para el segundo trimestre.