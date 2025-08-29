Los mejores 4 restaurantes de comida coreana en Buenos Aires para conocer este fin de semana

La cultura coreana está en expansión. Desde la música, los kdramas y hasta la comida, cada vez hay más opciones para disfrutar y conocer un poco más sobre Corea y su historia.

Hasta hace unos años solo se podía degustar este tipo en los barrios de Flores o Floresta, donde reside la mayor parte de la colectividad coreana. Pero la oferta se expandió a polos gastronómicos de los barrios de Palermo o Chacarita, que sumaron propuestas de hansik, como se llama a este estilo de comida en idioma coreano.

Cuatro restaurantes para comer comida coreana

KBBQ Korean Barbecue: si lo que buscas probar es una variedad de platos y carne hecha frente a tus propios ojos, esta es una gran opción. Se trata de una parrilla libre coreana, la cual está ubicada en Gorriti 5675, Palermo Hollywood.

Leon Bakery: la cultura coreana es dueña de una gran cantidad de postres, todos muy bellos y deliciosos, así que si lo que buscas es probar algo dulce o pastelería, esta es una buena opción. Está ubicada en Felipe Vallese 3335, Flores.

Maniko fried chicken: si lo que buscas es probar pollo frito al estilo coreano, este lugar es una gran opción. Está ubicado en Felipe Vallese 3472, Flores y en Thames 1780, Palermo Soho.

Una canción coreana: este restaurante ofrece toda una experiencia con un menú tradicional. El restaurante se sitúa en Avenida Carabobo al 1549, entre Balbastro y Saraza. Este sitio y su dueña inspiraron una de las películas más conocidas sobre la comunidad coreana, “Una canción coreana”.

Qué platos coreanos no te puedes perder

Si hay una receta conocida de Corea y que no te puedes perder por nada en el mundo, esa es el kimchi. Este consiste en diferentes vegetales fermentados y sazonados con especias, las cuales le dan un toque intenso y picante. Hay muchas variedades y se utiliza como entrante, aperitivo o como un ingrediente más en otras comidas (esto significa que es un acompañamiento, no un plato como tal). Sin embargo, no es la única comida coreano imperdible, en Vía Gourmet te compartimos tres opciones para disfrutar.

Bibimbap: es una base de arroz y verduras a la que se le añade tartar de carne, ya sea de cerdo o ternera, además de una pasta de chile coreano —llamado gochujang—, aceite de sésamo y soja. Para completar la presentación, es muy típico servir un huevo frito o crudo sobre el resto de alimentos.

Barbacoa coreana: es todo un espectáculo visualmente y para el paladar. Para acompañar a las distintas carnes, que se sirven crudas y se cocinan frente a los ojos de los comensales, se suele ofrecer arroz, algún tipo de fideos y, por supuesto, un sinfín de platillos con guarniciones varias que colocan por toda la mesa.

Kimbap: este platillo a veces es confundido con los famosos rolls de sushi, es que está influenciado por la cocina japonesa, de cuando el país nipón ocupó el territorio coreano durante la época de la dinastía Joseon. Este platillo se distingue principalmente del Sushi por la variedad de ingredientes para rellenar y en que el arroz cocido debe adobarse con aceite de sésamo. Además, se acompaña con Kimchi.

Cómo es la comunidad coreana en Argentina

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, los coreanos en Argentina constituyen la segunda comunidad coreana más importante en América Latina en términos de población y la decimoquinta a nivel mundial.

Sobre su distribución en el territorio nacional, el censo de 2010 registró 7.321 personas nacidas en Corea (INDEC no hace distinción entre Corea del Sur y Corea del Norte), ubicando al porcentaje más grande en la Ciudad de Buenos Aires (6.242 personas).

En el Bajo Flores, sector del barrio porteño de Flores, sobre la Avenida Carabobo, entre las avenidas Eva Perón y Castañares, se encuentra el Barrio Coreano de Buenos Aires (en coreano: Baek-Ku).