Llega la segunda edición de “BanksWeek”: descuentos, promociones y financiación exclusiva en tiendas virtuales

El comercio electrónico optimiza sus propuestas y, de esa manera, la demanda crece. Aprovechando esa oleada, los distintos rubros brindan cada vez más beneficios a sus clientes. De eso se trata BanksWeek, el evento en el cual los bancos ofrecen promociones imperdibles mediante las tiendas virtuales.

Los usuarios podrán encontrar beneficios, financiación y grandes ofertas mediante sus tiendas online. Esta es la segunda edición del evento de e-commerce y se llevará adelante del 22 al 28 de septiembre.

Esta alternativa de comercio electrónico busca consolidarse como un hito de la industria digital, al tiempo que ofrece a los consumidores la oportunidad de adquirir productos de tecnología, electrodomésticos, artículos para la decoración del hogar y el jardín, opciones de movilidad y moda, con “condiciones de pago accesibles y convenientes”.

Quiénes participan y cuáles son los beneficios anunciados

El “BanksWeek” reunirá las propuestas de las tiendas virtuales ICBC Mall, Tienda Galicia, Tienda Clic, Club Supervielle, Provincia Compras, Club Patagonia y Tienda BNA+.

La propuesta contará con financiación flexible en 6, 12 y hasta 18 cuotas sin interés, descuentos en múltiples marcas y categorías de productos, envío gratuito en artículos seleccionados y una experiencia de compra unificada en las tiendas online de los principales bancos del país.

Desde la organización destacan que, con esta segunda edición, “BanksWeek reafirma su compromiso de impulsar el comercio electrónico local y de ofrecer propuestas de valor competitivas”, con el objetivo de “continuar creciendo año tras año y consolidar este espacio como una referencia para los consumidores digitales”.

“BanksWeek nació para potenciar el ecosistema de las Tiendas de los Bancos y el eCommerce en Argentina y para acercar a los clientes de los bancos beneficios concretos que hacen más atractiva y accesible su experiencia de compra”, expresó Hernán Marino, CEO de APER, empresa que opera y desarrolladora los marketplaces bancarios.